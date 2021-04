Guidonia, nasce lo Sportello del consumatore amico

Nasce a Guidonia Montecelio lo sportello consumatore amico, in collaborazione con l’associazione dei consumatori A.E.C.I LAZIO e con la città metropolitana di Roma. Ad annunciarlo il presidente della commissione commercio Cristian Falconi dei cinque stelle: “Lo sportello consumatore amico è uno dei servizi a mio parere essenziale per il cittadino, spesso si hanno problemi con utenze e servizi domestici, contratti e clausole vessatorie, banche, assicurazioni, credito al consumo, usura, acquisti fuori dai locali commerciali, commercio elettronico e acquisti online, e spesso capita che non si sa come affrontare al meglio la cosa”. Per il consigliere Falconi spesso manca l’interlocutore, il cittadino non sa a chi rivolgersi. “Grazie a questo sportello il cittadino avrà un supporto vero e reale, affinché si risolva il problema”.