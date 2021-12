È stata inaugurata a Guidonia nella giornata di domenica l’Associazione Culturale Lazio 1900, intitolata alla memoria di Piero Giustini, ex presidente del vecchio club e persona molto attiva nel mondo dell’associazionismo guidoniano. Simpatizzanti e tifosi biancocelesti si sono ritrovati in tarda serata per brindare all’inizio di questa nuova avventura associativa. Nel pieno rispetto delle norme anti Covid, l’evento si è tenuto all’aperto presso la sede in via Leonardo da Vinci.

“Dopo la chiusura del vecchio club, i capi fondatori avevano voglia di ripartire e ricominciare con una nuova avventura – spiega il neo presidente Roberto Tuzi –. Abbiamo voluto intitolare questa nuova associazione al vecchio presidente Piero Giustini, una persona che si è contraddistinta per la sua capacità di favorire l’aggregazione delle persone, attiva nel sociale. La volontà è stata quella di ripartire dal suo nome ed abbiamo invitato sua figlia Ivana per tagliare con noi il nastro della nuova associazione”.

La nuova associazione vuole essere promotrice di una visione sana dello sport e un mezzo per unire i cittadini che hanno una sana passione per una squadra di calcio e per i suoi colori.

“Stiamo cercando di muovere i primi passi, nel pieno rispetto delle normative Covid. L’obiettivo è quello di far vivere lo sport, nel modo più pulito possibile – continua Tuzi –. Vogliamo farlo sotto le insegne della Lazio che è la nostra passione, ma sempre nel rispetto dell’avversario e del tifo. Quel che ci preme è trasmettere i valori dello sport. Molte delle nostre idee non possono essere portate avanti in questo periodo, ma contiamo di avviare la nostra attività a pieno regime nel più breve tempo possibile. Il fine è anche quello di rendere Guidonia più viva, un po’ meno dormitorio, con opportunità e risorse che favoriscano l’incontro tra le persone e l’aggregazione”.

Da gennaio aprirà ufficialmente la campagna di tesseramento per tutto il 2022, chiunque voglia unirsi all’Associazione Culturale Lazio 1900 può recarsi direttamente presso la sede del club in via Leonardo da Vinci 20 e rivolgersi a Ugo Manni, tesoriere dell’associazione; in alternativa è possibile contattare il club telefonicamente allo 0774-282694 o scrivere all’indirizzo e-mail ass.cultlazio1900@yahoo.com.