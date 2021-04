Guidonia, nasce il forum Ambiente e Rigenerazione Urbana del Pd

Cultura ambientale, parchi, gestione del ciclo dei rifiuti, cave, cementerie, verde urbano, rinnovabili e telecomunicazioni, sono alcuni dei temi al centro del nuovo Forum per l’Ambiente e la Rigenerazione Urbana creato dal Pd di Guidonia Montecelio. È uno dei gruppi di lavoro nati in questa nuova fase di ricostruzione dell’attività del partito in città sotto la spinta del segretario provinciale Rocco Maugliani. Consiglieri comunali e dirigenti di partito hanno dato vita alle sezioni tematiche coinvolgendo personalità della società civile, esperti, cittadini interessanti a fornire un contributo di merito per la città. Il Forum Ambiente ha già iniziato a lavorare con cinque aree tematiche attive: “Il tema è molto vasto e abbraccia problematiche più che mai all’ordine del giorno, soprattutto nella nostra città. Guidonia Montecelio è una città complessa – dicono dal Forum – che fatica a trovare una sua identità, con uno sviluppo spesso caotico caratterizzato da una crescita quantitativa, priva dei servizi necessari ai suoi abitanti. Per questo pensiamo che sia arrivato il momento di prenderci cura del nostro territorio che non ha certo bisogno di nuove costruzioni bensì di un attento lavoro di ristrutturazione e di rammendo. Il forum è un luogo aperto e si avvale del contributo di competenze e professionalità della società civile oltre a quello di meritorie associazioni del territorio che con passione sono quotidianamente impegnate al miglioramento delle condizioni ambientali dei nostri quartieri. La sfida per la lotta ai cambiamenti climatici non la dobbiamo affidare solo ai governi nazionali ma chiama in causa ciascuno di noi. Per questo è importante che il forum ambiente e rigenerazione urbana elabori progetti concreti capaci di calare nei nostri territori i temi che ci connettono con la transizione ecologica e, aspetto certamente non secondario, ci consentano di migliorare la vita della città e dei suoi abitanti”. Una volta che il Forum avrà elaborato le proposte, partirà una campagna di comunicazione e consultazione con i cittadini.