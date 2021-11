A Guidonia i monumenti, gli edifici e le aree a carattere storico-archeologico, i poli culturali e i luoghi di culto saranno visitabili grazie alle più moderne tecnologie, con approfondimenti, didascalie e contenuti ricostruiti in computer grafica 3D che saranno visualizzabili direttamente dal proprio pc o dispositivo mobile.

Parliamo del progetto Click & Discover realizzato dall’Associazione Giovanile Oltre Il Ponte, presieduta da Marco Brocchieri. La volontà è quella di valorizzare e rendere ancora più accessibile il vasto patrimonio culturale del territorio e che ha ottenuto il riconoscimento ed il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio. Il team di lavoro è composto dai soci dell’Associazione, giovani di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, che hanno competenze in ambito digitale, archeologia, cooperazione, graphic design, ed hanno prestato la loro opera gratuitamente per la realizzazione del sito web.

“Si tratta di un’idea che nasce all’indomani della pandemia di Covid 19 – spiega il presidente Marco Brocchieri – dove era impossibile spostarsi dalla propria abitazione per accedere fisicamente ai luoghi di cultura. Il principale punto di forza del progetto è proprio l’unione tra la cultura e la sua fruibilità attraverso l’esperienza immersiva del Virtual Tour e delle ricostruzioni 3D, con la conseguente promozione del territorio in vista di un rilancio del settore turistico nel futuro post-pandemico”.

“È uno strumento molto valido per veicolare la storia archeologica, ambientale ed urbanistica di Guidonia Montecelio anche fuori del territorio cittadino – dichiara l’assessore alla Cultura Rosaria Morroi – in sede di approvazione del patrocinio da parte dell’Ente, io stessa ho chiesto di rendere il logo del nostro Comune cliccabile per fare accedere gli utenti da lì al sito dell’Amministrazione. Ringrazio l’associazione per avere innovato l’accessibilità ai luoghi e monumenti più significativi di Guidonia Montecelio con questo strumento di semplice e gratuito utilizzo”.

“La nostra Amministrazione, da sempre attenta alla tecnologia ed alla cultura – conclude il sindaco Michel Barbet – ha sposato a pieno l’idea di questo gruppo di giovani volenterosi e capaci, così da spingere, attraverso questa esperienza sia i nostri concittadini che i turisti a vivere e godere, prima virtualmente ma poi anche fisicamente, delle bellezze del nostro territorio”.