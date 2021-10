Guidonia, moto travolge due pedoni: morto 47enne

Tragedia a Guidonia nel pomeriggio di sabato, un motociclista ha investito due pedoni su viale Roma all’incrocio con via Manzoni all’altezza di Villa Dante: è morto un uomo di 47 anni ed è rimasta lievemente ferita la donna che era con lui. Alla guida della moto, che ha investito i due pedoni nei pressi di un attraversamento pedonale, un ragazzo di 20 anni di origini romene che è stato trasportato in eliambulanza in gravi condizioni al San Camillo. Alla ricostruzione della dinamica dell’incidente lavorano gli agenti del Servizio sicurezza e infortunistica della Polizia municipale di Guidonia Montecelio che hanno fatto i rilievi.