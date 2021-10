Nasce il governo del Movimento cinque stelle e Pd a Guidonia Montecelio, se sarà davvero “una nuova stagione” come i vertici hanno annunciato sarà tutto da dimostrare, intanto Michel Barbet ha firmato questa mattina i decreti di nomina dei due assessori del Pd. Si tratta di Rosaria Morroi e Alessia Molinari, la prima espressione di Simone Guglielmo e la seconda di Emanuele Di Silvio, cioè detto in termini romani dell’area di Marco Vincenzi e di quella di Bruno Astorre.

Alla presenza del segretario provinciale Rocco Maugliani si è tenuta in Comune un’ultima riunione prima della firma dei fogli da parte di Barbet che ha dovuto quindi fare posto ai nuovi ingressi toccando la sua squadra.

Alessia Molinari classe 1981 avvocato con studio a Guidonia, è stata candidata nel 2017 nella civica di Emanuele Di Silvio per poi entrare nel Pd. Una figura quindi più società civile che politica che va a prendere le deleghe che erano di Armando Caponegro cioè Attività Produttive e Commercio (SUAP), PMI e Industria, Agricoltura e Artigianato, Lavoro, Formazione professionale, Centro Competenza Rilancio Economico (Ufficio Europa, Lavoro, Sviluppo Locale Sostenibile). Caponegro esce dall’esecutivo con i ringraziamenti di Barbet.

L’altra nomina è stata Rosaria Morroi, classe 1968, laureata in giurisprudenza, cagliaritana, a Guidonia dal 1999, si è occupata di marketing, dal 2014 segretaria organizzativa del circolo Guidonia Big Bang, per un anno nel consiglio direttivo del Parco dei Monti Lucretili, appassionata di arte e letteratura, scrive ed è attivissima componente dell’associazione che ha recentemente organizzato un evento sulla lettura che si terrà a Guidonia con il sostegno del Comune. Morroi è una guglielmiana doc, vicina al consigliere, ne cura gli interessi politici ormai da anni.

Alla Morroi vanno le deleghe Pari Opportunità, Sportello Antiviolenza, Case Popolari, Cultura, Politiche Giovanili ed Istruzione. In sostanza Cultura e Pubblica Istruzione e una parte delle materie delle Politiche sociali. E questa è stata la parte più difficile della trattativa visto che in ambito cultura e scuole, la Morroi prende il posto di Elisa Strani. Nessuno dei bene informati in questi giorni valutava come possibile l’uscita di scena dell’avvocato Strani, quindi il cambio di stanza sarebbe dovuto andare necessariamente a discapito di Elia Santori, l’ultima arrivata in Giunta per le Politiche Sociali. Ma certo non è stato un semplice spostamento. Elisa Strani rappresenta una colonna portante dell’amministrazione, una vera e propria certezza per il sindaco Barbet che grazie a lei d’altronde ha superato non poche grane politiche. Meriti che le ha riconosciuto ma fino a un certo punto, considerando che la Strani era in pole per prendere la carica di vicesindaco andata poi, ai tempi, a Chiara Amati stimata assessore all’urbanistica.

Nei giorni della vigilia si sono paventati diversi scenari, incluso un ritorno della Strani in pista come vicesindaco. Ma non sarà così. In base a quanto emerge Strani prenderà le Politiche sociali (senza le deleghe delle Pari opportunità andate alla Morroi) e terrà la delega alle Attività Estrattive. Nel puzzle manca lo Sport sul quale al momento non si hanno indicazioni: la competenza che era dell’assessorato della Strani non compare più sotto le deleghe della Morroi.

Un giallo che s’intende sarà sciolto nelle prossime ore.

Le fibrillazioni politiche non mancano da nessuna parte. Nei cinque stelle dove il nodo Strani è certo da sciogliere con più chiarezza e nel Pd dove la distribuzione delle deleghe ha generato (per dirla in maniera eufemistica) qualche interrogativo. Nei lidi democratici lo scossone è poi arrivato in mattinata quando Paola De Dominicis ha annunciato l’uscita dal partito, in rottura con la scelta di entrare nel governo locale con i cinque stelle. A ricoprire il ruolo di capogruppo, in base a quanto dichiara Maugliani, sarà il consigliere Mario Lomuscio. Ma intanto la nave salpa, un risultato politico che pone Guidonia Montecelio al centro della scena del Lazio (e non solo), e a cui hanno lavorato senza sosta anche i nomi forti del mondo cinque stelle, a cominciare dal deputato Sebastiano Cubeddu.

La posizione del sindaco Michel Barbet

“Questo rimpasto di Giunta è da vedere nell’ottica del nuovo percorso di collaborazione avviato tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico – commenta il Sindaco Michel Barbet- ho scelto due figure professionali e competenti con l’intento di raggiungere gli obiettivi chiari e precisi frutto di questo percorso programmatico condiviso. Ringrazio gli Assessori uscenti Elia Santori ed Armando Caponegro per il lavoro svolto con dedizione, capacità, impegno e spirito di servizio per la comunità di Guidonia Montecelio. Sono sicuro che in futuro avremo occasioni per lavorare e collaborare ancora insieme a loro e che, comunque, il loro impegno per la comunità non si conclude con la fine del mandato da Assessore”.

I nuovi assessori Pd

“Ringraziamo il Sindaco Michel Barbet per la fiducia che ha riposto in noi – concludono le nuove Assessore Molinari e Morroi – riconoscenza che sapremo ripagare nei confronti del Primo Cittadino e della comunità di Guidonia Montecelio con il lavoro e l’impegno in ruoli importanti e delicati come quelli previsti dalle nostre deleghe. Con spirito di squadra porteremo avanti i nostri ruoli in coesione e sinergia con il resto della Giunta”.

Il segretario provinciale Pd Rocco Maugliani

“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Rosaria Morroi e Alessia Molinari da oggi assessori nel comune di Guidonia Montecelio. Con la loro nomina da parte del sindaco Barbet che ringrazio unitamente a Sebastiano Cubeddu e a Matteo Castorino per il lavoro comune oggi il Partito Democratico entra nel governo cittadino, al termine di un percorso che abbiamo intrapreso a Luglio su mandato del nostro attivo cittadino d’accordo con il nostro segretario regionale Bruno Astorre e che ha visto la nostra delegazione lavorare alacremente insieme alla delegazione del Movimento Cinque Stelle per raggiungere quella intesa sui punti di programma che abbiamo annunciato nel comunicato di lunedì e che nei prossimi giorni spiegheremo dettagliatamente alla città. Desidero ringraziare i consiglieri Pd che hanno lavorato alla stesura di questo accordo, a partire da Simone Guglielmo capogruppo facente funzione in queste delicate settimane in seguito all’indisponibilità resa dalla consigliera De Dominicis, e faccio i miei auguri di Buon lavoro a Mario Lomuscio, da oggi designato nuovo capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale”.