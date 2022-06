Guidonia, Massini attacca Lombardo e i video “sul nulla cosmico”. Scatta lo scontro

Si alza la tensione da ballottaggio a Guidonia Montecelio tra il centrodestra e il Nuovo Polo Civico. Tra attestazioni di stima e competenza a dare le bordate ci pensa il forzista Maurizio Massini. Coordinatore del partito, candidato in consiglio comunale, il più votato della lista con quasi 300 preferenze. Basta un post sulla pagina Facebook dell’azzurro per scatenare le prime stilettate polemiche nel secondo turno. Massini, che sostiene appunto Alfonso Masini sindaco, esce dal bon ton che anima la contesa e attacca Mauro Lombardo. All’aspirante sindaco fa l’elenco delle ragioni per cui non va votato: Lombardo per Massini indossa “una maschera civica anche se civico non è”, e poi “ha speso decine di migliaia di euro finanziato da sponsor misteriosi per video con i droni che trattano del nulla cosmico, con suggestive immagini che poco hanno a che fare con le nostre priorità”. Il forzista va giù pesante: “Perché dovrei votare un bel pacco confezionato con la carta dorata e un bel fiocco rosso con dentro niente? Perché dovrei votare uno così?”. E Massini tagga 35 persone giusto per non fare perdere le parole nel web. Sotto si scatena il dibattito ma a un certo punto è Lombardo con il suo profilo personale a rispondere nel post. Venti gelidi nel giugno guidoniano: “Maurizio – commenta il candidato sindaco civico – aggiungi che non voti Lombardo anche perché se non vince Masini non entri in Consiglio comunale neanche stavolta”. E aggiunge: “Grazie ancora per avere candidato Gianni Tuzi nel Polo Civico cinque anni fa e di averci votato, chissà se in futuro non ridiventi civico un’altra volta”. Che putiferio, si scatenano gli interventi, arriva anche Antonio Tortora candidato di Fratelli d’Italia che riferito a Lombardo dice: “Qualcuno ha scordato le sue origini di destra destra destra, i civici chi sono, destra, sinistra”. E prosegue: “Tu non sei civico sei di destra e la destra non si rinnega. Buon lavoro a tutti e vinca Masini e lo so entro anche io se vince Masini”.