Guidonia, Masini: “La sicurezza è una priorità”

Tra le priorità “assolute” nel programma elettorale c’è la sicurezza. A dirlo in un post lanciato su Facebook, il candidato sindaco del centrodestra Alfonso Masini dopo un incontro a Villalba. “È una necessità richiesta a gran voce dai cittadini che ho incontrato in piazza della Repubblica.Dal confronto con gli abitanti è emerso un clima di paura a frequentare quello che è sempre stato uno spazio aggregativo per l’intera comunità, dalle famiglie, ai giovani e agli anziani. Negli anni piazza della Repubblica è diventata terra di nessuno, teatro di liti, risse e bivacco. Per ripristinare legalità e sicurezza è mia intenzione istituire presidi fissi a Villalba, come nelle piazze degli altri quartieri di Guidonia Montecelio, attraverso convenzioni con la sezione locale dell’Associazioni Nazionale Carabinieri in congedo e delle altre Associazioni delle forze di Polizia. E’ un impegno che assumo per amore della mia terra”.