Guidonia, M5S: “Lombardo alza la Tari e maschera la sua incapacità”

“Risulta paradossale che in un’intervista a Dentro Magazine il Sindaco Lombardo provi a sostenere che il M5S lo scorso anno ha “sbagliato” a ridurre la TARI e lui ora, poverino, è costretto ad alzarla. Eravamo ormai abituati alla pessima strategia di accollare le colpe di quello che non funzione alla nostra maggioranza, ma arrivare a ribaltare a suo favore un grande successo di ottima gestione amministrativa ottimizzando le tasse per i cittadini già pesantemente colpiti da pandemia e crisi economica, è veramente un punto bassissimo della pur breve gestione di Lombardo”, dichiarano dal Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio.

“L’ultima TARI è stata abbassata grazie all’ottimo livello raggiunto nella raccolta differenziata – proseguono i pentastellati – alla previsione della gestione interna dei tributi e con le condizioni del nuovo contratto che prevede ad esempio che sia il gestore a trovare impianti di conferimento liberando risorse comunali ed evitando gli sprechi.”

“Se il civico anti-partiti Lombardo non se lo ricorda, provi a chiederlo ai suoi alleati del Partito Democratico – continuano dal Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio – che lo scorso anno come ora siedono in maggioranza: la TARI, come tutti i provvedimenti della passata amministrazione, non è stata certo il frutto di un capriccio ma il risultato di un ottimizzazione di risorse con tanto di nulla osta di ARERA (Ente nazionale preposto ai controlli su energia e ambiente), dell’intero collegio dei Revisori dei Conti, e non ultimo di dirigenti e funzionari comunali competenti”

“Sindaco Lombardo, abbiamo visto che la sua maggioranza ha scricchiolato in consiglio comunale negandole i poteri maggiori che voleva auto-attribuirsi modificando lo statuto. Non la “butti in caciara” per mascherare le difficoltà della sua eterogenea compagine, affronti i problemi invece di inventare colpe inesistenti”, concludono i pentastellati.