Guidonia, L’Onda scrive ai cittadini: siamo in campo

Una lettera per i cittadini di Guidonia Montecelio, mittente la lista civica L’Onda di Erik D’Alisa con cui la formazione annuncia ufficialmente di essere in corsa per le prossime elezioni. I motivi di fondo sono quelli che accomunano le diverse esperienze civiche presenti in città, cioè autonomia, bene del territorio, distanza dai metodi dei partiti. Nella lettera non c’è alcun riferimento diretto all’appartenenza della lista al polo civico, nonostante il coordinatore del polo sia proprio D’Alisa.

“Cari Concittadini,

Mancano ormai veramente pochi mesi a un appuntamento molto importante per la nostra cara Guidonia Montecelio. Giungiamo a questo periodo preelettorale, contraddistinto, a livello locale, da confusione, con un livello alto di consapevolezza e coscienza che la realtà civica rappresenti l’unica e concreta vera alternativa a questa attuale amministrazione. Una attuale amministrazione composta da due schieramenti che si sono affrontati al ballottaggio nell’ultima tornata elettorale e che, dopo avere tenuto paralizzata la città per oltre quattro anni, si ritrovano ad amministrare insieme tradendo completamente i propri elettori e le solite promesse da campagna elettorale, dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di anteporre al bene comune il bene personale.

La nostra coerenza e trasparenza con la quale portiamo avanti da tanti anni le nostre idee con atteggiamento propositivo nella realizzazione di progetti mirati al miglioramento della nostra comunità, ci porta a credere fortemente che la nostra amata città meriti di essere amministrata con serietà, competenza e capacità.

Crediamo fortemente che si possa restituire dignità alla parola Politica, con la “P” maiuscola, senza pensare ai giochi di potere, alle poltrone o alle rivalità personali, che insista sul territorio libera da telecomandi, libera di scegliere, libera di agire e muoversi senza essere condizionata in modo negativo da nessun tipo d’imposizione di partito.

Crediamo fortemente in una città socialmente e culturalmente attiva, che riparta dalle scuole, dall’educazione civica, in una città in cui i servizi alla persona siano potenziati e prioritari, in una città Viva che avvicini le istituzioni al cittadino, che non dimentichi le fasce deboli e le necessità delle famiglie, in una città che non sia solamente un dormitorio ma che finalmente riesca a esprimere tutto il suo vero potenziale.

In quest’ottica e con lo spirito costruttivo che da sempre ci contraddistingue sul territorio ci apprestiamo ad affrontare con una partecipazione diretta alla prossima competizione elettorale comunale.

La lista civica L’Onda è la risposta concreta per ridare vitalità e un reale sviluppo al territorio.

Cari Concittadini ci rivolgiamo a voi, realizziamo insieme la città che meritiamo.

Noi siamo pronti!”