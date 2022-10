Guidonia, Lomuscio: “Siamo arrivati alla riapertura del Teatro Vittori”

“Dopo innumerevoli azioni politiche ed amministrative, siamo arrivati alla riapertura del teatro Vittori. E’ stata un’attesa davvero lunga, non accettabile”. A dirlo sui social il consigliere del Pd Mario Lomuscio. “Voglio credere che questa amministrazione riuscirà ad ottenere risultati concreti e tangibile nei tempi dovuti. Io ci sono, al 110% disponibile per migliorare la nostra città, a partire proprio da Montecelio. Ringrazio coloro che hanno contribuito alla riapertura del teatro, in particolare a tutti quei monticellesi che in questi ultimi anni, nonostante le tante difficoltà, non hanno mai smesso di rivendicare i propri diritti e preservare il grande patrimonio che rappresenta Montecelio”.