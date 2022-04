Sarà uno dei temi della fase calda della campagna elettorale, quale futuro per il settore estrattivo di Guidonia Montecelio. Lo sanno i candidati che stanno chiedendo di incontrare il Cvtr, il consorzio del settore presieduto da Filippo Lippiello. È stato dagli imprenditori Mauro Lombardo, aspirante sindaco del polo civico, che ha ascoltato le questioni sollevate dal Centro e ha portato la proposta di governo dei civici.

Basta approcci ideologici sul tema cave

“Un tema certamente cruciale per il destino di questa città è quello del travertino – commenta Lombardo – che negli ultimi anni è stata approcciato in modo ideologico e non pragmatico. Secondo noi è tempo di abbandonare le contrapposizioni tra pubblico e privato e sostituirle con la sinergia. Il Nuovo Polo Civico vuole collocarsi accanto a tutte le attività produttive del nostro territorio, cave comprese, in funzione di supporto, facilitazione degli adempimenti burocratici, aumento delle certezze sul futuro con conseguente ausilio alla pianificazione industriale e alla programmazione degli investimenti. Il tutto in cambio di una maggiore attenzione alle ricadute sociali e ambientali delle attività economiche private. In altri termini la nostra amministrazione si prefigge di favorire ogni attività produttiva, naturalmente nel pieno rispetto delle norme, al fine di creare nuova ricchezza a vantaggio di tutti”.

Patto del travertino: sviluppo, sociale e ambiente

“Noi proponiamo un patto tra imprenditori e amministrazione pubblica che definiremmo ‘il patto del triplice guadagno’ per ottenere risultati proficui per i privati, il sociale e l’ambiente. Vogliamo favorire lealmente il guadagno privato, che giustifica gli investimenti dell’imprenditoria e il connaturato rischio d’impresa, propiziando anche un contestuale guadagno sociale, in termini per esempio di occupazione e maggiori entrate fiscali per il Comune, ai quali si dovrà affiancare perfino un guadagno ambientale che deve, oramai si è capito, ad ogni costo accompagnare lo sviluppo economico per renderlo sostenibile nel tempo”.