Traguardo 100mila abitanti, il sindaco Mauro Lombardo lancia la sfida per una crescita che consentirà a Guidonia Montecelio di ottenere fondi, di avere più forti opportunità. È il primo obiettivo sul quale punta nel suo intervento durante il consiglio comunale che ha visto l’approvazione delle linee programmatiche. Non una semplice riproposizione del programma elettorale ma una sintesi di quei propositi con le istanze di chi è entrato in corsa, il Pd, e della situazione che il governo civico si è trovato di fronte. Lombardo parla per quasi un’ora con gli appunti davanti e il focus sulle direttive principali da seguire. Al primo posto c’è la crescita, da 92mila a 100mila abitanti.

“Questa città deve crescere da tutti i punti di vista. Deve crescere economicamente e socialmente, deve crescere culturalmente e deve crescere anche di abitanti. Ora io non sono un folle cementificatore, non immagino che questa città debba diventare una megalopoli ingestibile, tipo alcune città dell’India. No, poche migliaia per arrivare alla fatidica soglia dei 100.000 abitanti, peraltro molti sono già domiciliati qui, ma non residenti”. Sbloccare nuove opportunità per far compiere alla città un vero salto. “È una sfida che possiamo vincere in pochi anni. Perché passare da una città di 90.000 abitanti a una città di 100.000, o meglio regolarizzare quelle residenze e completare i programmi di sviluppo urbanistico e di recupero del suolo che si possono fare, ci porterebbe a pochi abitanti in più, ma grandi opportunità in più. Più finanziamenti, la possibilità di tornare alle nostre circoscrizioni”. Proprio in questa ottica, l’altra linea da seguire è la cooperazione con gli altri Comuni. “Nell’organizzazione degli enti locali il numero è importante per i risultati, quindi il meccanismo dell’Unione dei Comuni sarà un punto di riferimento, un faro della nostra amministrazione. Parleremo sempre con gli altri Comuni a partire da quelli che ci sono intorno e che sono più vicini a noi, Tivoli, Fonte Nuova, Sant’Angelo. Insieme manderemo avanti progetti per i nostri cittadini”.