“I concorsi pubblici sono una priorità che questa amministrazione manterrà per tutto il quinquennio”. Il sindaco Mauro Lombardo lo spiega di fronte all’Aula nel giorno dell’approvazione delle linee programmatiche, senza dipendenti, con una macchina amministrativa svuotata, il Comune non può funzionare. “I dipendenti sono pochissimi per questo abbiamo messo in campo molto rapidamente i concorsi”. Le prove dovrebbero iniziare il 10 novembre, sono aperte le domande mentre si costituisce la commissione esaminatrice che dovrà portare a termine il lavoro per garantire l’assunzione a tempo indeterminato entro la fine dell’anno. Si tratta di 4 posti di “Collaboratore amministrativo-Archivista”, cat. B3 (posizione di accesso B3); 4 posti di “Operaio specializzato-Giardiniere”, cat. B3 (posizione di accesso B3); 1 posto di “Istruttore Informatico”, cat. C (posizione di accesso C1); 4 posti di “Istruttore Tecnico”, cat. C (posizione di accesso C1); 7 posti di “Agente di Polizia Locale”, cat. C (posizione di accesso C1); 14 posti di “Istruttore Amministrativo”, cat. C (posizione di accesso C1); 3 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. D (posizione di accesso D1); 3 posti di “Istruttore Direttivo di Vigilanza di P.L.”, cat. D (posizione di accesso D1); 5 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D (posizione di accesso D1). E non saranno sufficienti. “Il meccanismo normativo – ha detto il sindaco – non ci consente di assumere più persone, ma l’anno prossimo assumeremo altri dipendenti, l’anno dopo altri ancora”. Grande attenzione su questi concorsi, ci saranno candidati da tutta Italia: “Faccio il tifo per le competenze della nostra città e faccio il tifo per la nostra città”.