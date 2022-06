Guidonia, Lombardo: “Cinque motivi per cui è meglio votare una coalizione civica”

“A pochi giorni dal voto – commenta Mauro Lombardo, candidato sindaco del Nuovo Polo Civico -, che deciderà la coalizione che sarà alla guida della nostra Guidonia Montecelio, vorrei provare a fare un esercizio che aiuti gli indecisi (e non solo) a capire – ancora di più – la grande differenza tra la nostra proposta civica e quella dei Partiti”.

Cinque motivi per cui è meglio una coalizione civica che i soliti partiti:

1) Abbiamo scelto il nostro candidato Sindaco, la nostra squadra e il nostro programma senza nessuna ingerenza sovra-comunale. Lo abbiamo fatto insieme con le sette liste civiche della nostra coalizione. I partiti, invece, hanno dovuto replicare le coalizioni regionali e nazionali attraverso candidature a Sindaco di mediazione e compromesso al ribasso.

2) La nostra campagna elettorale è stata corale e affiatata, senza mai porre l’accento sulle singole liste civiche, perché siamo spinti dal solo interesse verso Guidonia Montecelio. Al contrario, la campagna elettorale dei partiti è stata, come al solito, incentrata sulle identità del singolo partito, e del singolo notabile.

3) I temi della nostra campagna elettorale sono stati tutti incentrati sulla nostra Città e sui suoi bisogni. Tutti messaggi declinati in positivo e nell’interesse dei guidoniani. I partiti hanno preferito la solita campagna contro il nemico di turno riproponendo il collaudato schema bambinesco del “noi siamo i buoni e loro i cattivi”.

4) Il nostro programma elettorale è lungo, complesso e circostanziato. È corredato da numeri certi e soluzioni concrete, proprio come si usa nei piani industriali delle grandi aziende. I programmi pubblicati dai partiti sono sintetici, se non addirittura scarni. Sono elencazioni di problemi, noti, che avrebbero saputo scrivere anche i cittadini che si sono trasferiti a Guidonia solo negli ultimi anni.

5) Il nostro Sindaco e i nostri Assessori non affiancheranno alla loro impegnativa attività amministrativa l’attività politica di partito. Nei partiti, invece, i Sindaci e gli Assessori tradizionalmente si occupano più del proprio partito che della propria città come testimoniano tutti i politici regionali e nazionali, di ogni schieramento, che hanno disertato il loro lavoro da amministratori o legislatori per fare la campagna elettorale a Guidonia Montecelio al fianco dei loro amici di partito locali.

“A Tivoli, a Mentana e a Fonte Nuova – conclude Lombardo – i cittadini, per questi stessi motivi, hanno preferito le amministrazioni civiche bocciando le usuali proposte dei partiti. I risultati degli ultimi 10 anni gli hanno dato ragione”.

