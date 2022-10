Guidonia, Lombardo: “Bertucci passerà 5 anni in opposizione”

L’esito delle elezioni regionali non causerà alcuno stravolgimento nell’assetto della maggioranza di governo a Guidonia Montecelio. Il sindaco Mauro Lombardo apre l’intervento sulle linee programmatiche che sono state approvate venerdì in consiglio, dopo la celebrazione sul compleanno della città, e dedica solo pochi istanti alla polemica politica. Il resto di 50 minuti di discorso è sull’indirizzo dell’amministrazione. A fornirgli materia su cui ribattere è il consigliere Adalberto Bertucci, Fratelli d’Italia, che come in ogni seduta ha sferrato un attacco al Pd oggi in alleanza con i civici di Lombardo. La tesi di Bertucci è che con le elezioni regionali si assisterà anche a un cambiamento nella geografia della maggioranza di Lombardo, con l’uscita del Pd. Il sindaco ha rigettato ogni possibile ricostruzione di questo tipo: “Non può essere così e non sarà così. Io ho fatto un programma elettorale, una coalizione civica aperta a tutti. E devo dire sono diventato sindaco perché alla fine di giugno il 60% dei guidoniani ha scelto la mia proposta. Lei, collega e amico – ha detto a Bertucci – sta in quel 40% che non mi ha votato e quindi è perfettamente naturale che passerà cinque anni all’opposizione”.