Guidonia, l’ex assessore 5S Castellino si candida con Zarro

Non ci sono stati verbali di riunioni e nemmeno votazioni, l’alleanza con il Pd e i partiti va contro la vocazione del movimento per questo l’ex assessore ai Lavori Pubblici Antonio Castellino si candida con Claudio Zarro sindaco. “Se qualche anno fa non comprendevo i motivi per cui Claudio Zarro aveva intrapreso un’altra strada allontanandosi dal Movimento 5 stelle oggi posso dire che comprendo appieno le sue scelte; comprendo e approvo il suo percorso, impegno, il mettersi sempre in prima linea per “servire” la comunità ed è per questo motivo che mi impegnerò con lui e per lui, insieme a tutti i candidati della lista “Guidonia Montecelio rinasce”. In prima persona porterò il mio contributo per migliorare questa città a partire dalle cose più vicine alla gente comune e ai bisogni quotidiani, in modo fattivo, cercando di aiutare concretamente la nostra Città perché i cittadini di Guidonia meritano di essere protagonisti e non semplici comparse!”.