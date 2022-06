Guidonia, “Lega decisiva per Masini al ballottaggio”

Un day after che non finisce mai, il post primo turno di Guidonia Montecelio che ha decretato il ballottaggio tra Mauro Lombardo del Nuovo Polo Civico contro Alfonso Masini del centrodestra. “Il risultato di Guidonia non può che renderci orgogliosi di aver portato al ballottaggio Alfonso Masini, con un grande lavoro di squadra. Dopo aver letteralmente cestinato i cinque anni di amministrazione cinque stelle, con Barbet polverizzato da questa tornata elettorale, abbiamo tutte le carte in regola per portare i cittadini il 26 giugno a votare per far trionfare il nostro candidato sindaco”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Nella performance del centrodestra – prosegue – un ruolo determinante lo ha avuto sicuramente la Lega, che laddove si presenta unita e con alle spalle un importante e duraturo lavoro nelle retrovie da parte del coordinamento cittadino, inanella successi e porta i propri uomini di punta, come Alessandro Messa, a collezionare centinaia e centinaia di preferenze utili al raggiungimento dell’obiettivo. Ora occorre lavorare pancia a terra sul territorio per convincere fino all’ultimo elettore a voltare pagina davvero con un sindaco di centrodestra, lasciando alle spalle una volta per tutte le sinistre. Quella di Masini è una coalizione compatta, anche dal punto di vista valoriale, senza ambiguità, che potrà portare avanti un programma di rinnovamento senza tentennamenti, a differenza di quelle forze che compongono l’altra compagine che sono, a ben vedere, un coacervo di personalità provenienti da esperienze diverse e che, con le loro mille contraddizioni, mai potranno portare un vero valore aggiunto al comune montecellese. La terza città del Lazio per numero di abitanti – conclude Giannini – merita decisamente di più e di meglio”.