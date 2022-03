Guidonia, la solidarietà per l’Ucraina “inonda” la protezione civile Nvg

La solidarietà per l’Ucraina “inonda” la protezione civile Nvg di Guidonia. Una corsa di bontà verso le necessità di un popolo piegato dalla guerra che ha “costretto” i volontari ad effettuare uno scarico giornaliero presso il magazzino regionale di via Bel Poggio, a Roma. Protagoniste scuole e associazioni della Città dell’Aria.

“Vogliamo ringraziare – dice il presidente Nvg, Raoul Baccei – le 211 persone che sono venute presso il nostro centro di raccolta di viale Roma 145 a Guidonia Montecelio, e le scuole: “Briciole di stelle”, la scuola di Campolimpido-Favale, la scuola Don Milani (sede centrale e succursale), L’Iss Majorana, e l’istituto comprensivo Garibaldi (sede di Via Eutropio). E ancora il Conad di Colleverde, le associazioni territoriali come Cri comitato locale di Guidonia Montecelio e le pro-loco che hanno aderito alla nostra iniziativa. Infine ringraziamo la società Lincar srl nella persona del presidente per averci donato il Transpallet a noi essenziale per svolgere al meglio la nostra mansione”.

La raccolta prosegue senza sosta, tutti i giorni dalle 16 alle 19,30 presso la sede operativa Nvg (viale Roma, 145. Interno comando Polizia locale). Per maggiori informazioni: emergenzaucraina@protezioneciv ileguidonia.it – tel. 328 758 7862 – www.protezionecivileguidonia.i t