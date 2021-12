Guidonia, la piccola Giulia in gara allo Zecchino d’Oro

Anche Guidonia avrà la sua rappresentante all’Antoniano, la piccola Giulia (8 anni) concorrerà alla 64^ edizione dello Zecchino d’Oro con il pezzo Clap Clap. La giovanissima cantante sfiderà gli interpreti degli altri 13 brani in gara a Bologna in questo weekend.

La canzone della bimba guidoniana è una deliziosa filastrocca molto ritmata, scritta da Mario Gardini (testo) e Marco Iardella (musica). “Lo Zecchino per me è divertirsi e cantare”, spiega Giulia nel corso della mini intervista su RaiPlay. Appassionata di musica, in particolare dei Me contro Te, ha deciso di misurarsi.

Per seguirla e sostenerla facendo il tifo da casa, l’appuntamento è per i pomeriggi di venerdì 3 dicembre e sabato 4 dicembre alle 17.05 per le prime due puntate dello Zecchino d’Oro presentate da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Da non perdere la finalissima di domenica 5 dicembre a partire dalle 17.20, in conduzione ci sarà il direttore artistico dello Zecchino Carlo Conti. Forza Giulia!