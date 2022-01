Guidonia, la nona lista di Zarro è animalista: Geo

La nona lista del fronte civico guidato da Claudio Zarro prende il largo con una sola vocazione animalista e un no deciso al Tmb. La formazione è stata presentata in una occasione pubblica e ha come promotore Maurizio Lombardi Leonardi.

“È con senso di gioia ed enorme soddisfazione che accogliamo – dice Zarro – nella nostra federazione di liste civiche di Uniti in Comune, l’esperienza di Maurizio Lombardi Leonardi, Responsabile Dipartimento Nazionale tutela e benessere degli animali. La sua competenza, unita al gruppo umano che lo sostiene ed al suo comprovato lavoro su tutto il territorio nazionale, all’interno di vari comuni, perlopiù laziali, ci permetterà di fregiarci di una competenza specifica nel campo degli animali, soprattutto per i nostri amici a 4 zampe, per quanto riguarda cani e gatti, ma anche animali selvatici come ad esempio i cinghiali”.



“Su quasi 100.000 abitanti, più della metà dei cittadini di Guidonia Montecelio ha un animale domestico – commenta Zarro – che fa parte di una famiglia allargata, mentre molte zone sono interessate da situazioni problematiche legate agli animali selvatici, vedi i cinghiali in zone come Parco Azzurro, Colleverde, Marco Simone e Setteville Nord. Con Maurizio, abbiamo una persona che risolverà i problemi critici legati all’abbandono degli animali, alla loro tutela e salvaguardia, ma anche ad intervenire laddove qualche volta causano dei problemi”.