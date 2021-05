Guidonia, la bandiera della Croce rossa in Comune. Un anno di soccorsi e assistenza

Duecentotrenta volontari schierati per la sicurezza e la salute dei cittadini di Guidonia, 1.700 soccorsi effettuati nel 2020 e più di mille a partire da ottobre, cioè da quando effettua servizio di 118 h24, più di 5.000 pacchi viveri distribuiti e centinaia di consegne a domicilio di medicine più un numero verde sempre aperto all’ascolto e all’assistenza. Sono i numeri del comitato della Croce rossa italiana della Città dell’Aria, presieduto da Franco Caponera, che ieri ha consegnato la bandiera al sindaco Michel Barbet perché sia esposta in Comune per una settimana in occasione della Giornata internazionale della Croce rossa e della Mezza luna rossa. “Un modo – spiega il presidente del comitato di Guidonia – per simboleggiare la vicinanza ai cittadini, che per noi è testimonianza attiva di tutti i giorni”.



“La Cri presente sul nostro territorio – ha sottolineato il sindaco – ha sempre svolto in maniera eccelsa il proprio lavoro e, in questo ultimo anno legato all’emergenza Covid 19, è stata un vero e proprio riferimento per tutti i cittadini ed un supporto fondamentale per l’attività amministrativa. Al presidente Franco Caponera ed a tutti i volontari va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la città”. In questi lunghi mesi di Covid la Cri di Guidonia è stata e continua ad essere un canale sempre aperto.