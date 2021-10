Guidonia, incendio asilo: è stato un guasto elettrico

Un malfunzionamento dell’impianto elettrico al quale nei giorni scorsi si stava lavorando è con ogni probabilità la ragione dell’incendio che ieri sera ha interessato l’asilo comunale Il Giardino di Elisa a Guidonia Montecelio. Le verifiche dei carabinieri sono chiare nell’escludere le origini dolose, si è trattato di cause accidentali.

Intanto si contano i danni. Questa mattina si è reso necessario un nuovo intervento dei vigili del fuoco per un focolaio di fumo di ridotte dimensioni: la situazione generale è sotto controllo ed è stato possibile fare un bilancio delle conseguenze dell’incendio in un sopralluogo dell’amministrazione insieme ai tecnici e ai gestori dell’asilo.

L’incendio è divampato su un lato della struttura e la parte interessata dal rogo è stata isolata: il resto dell’asilo diventerà quindi agibile tra qualche giorno, si parla di martedì, dopo l’intervento di bonifica per pulire e fare andare via il fumo. L’asilo riaprirà dopo una breve pausa rimodulando gli spazi che saranno riorganizzati per consentire di recuperare la zona diventata inaccessibile. Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet.