Guidonia, inaugurato il nuovo Palasport

Dopo 15 anni di attesa è stato inaugurato nella giornata di ieri il nuovo Palasport di Guidonia. Alla presenza del sindaco Michel Barbet, della vicesindaca Elisa Strani e dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti, è stato tagliato il nastro della nuova struttura. L’impianto verrà gestito da Eurobasket Roma e Fipav Lazio. “L’Amministrazione Comunale ha lavorato sin dal primo giorno per poter arrivare a questo importantissimo risultato di oggi, apriamo il Palasport che vive e sarà un polo aggregativo per le società sportive del territorio. Ringrazio, inoltre, Eurobasket Roma e Fipav Lazio che hanno risposto positivamente alla nostra manifestazione d’interesse e gestiranno la struttura fino alla fine della stagione agonistica”, spiega Michel Barbet, che alle 17 di domenica ha anche alzato la prima palla a due nella partita valevole per il campionato di serie A2 di pallacanestro tra Eurobasket Roma e Kleb Basket Ferrara che ha inaugurato il nuovo palasport.

“Quando ci siamo insediati come Assessori abbiamo trovato una situazione impantanata e che avrebbe scoraggiato chiunque – proseguono il Vicesindaco Elisa Strani e l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti – per questo, quindi, ci siamo letteralmente rimboccati le maniche perché era inaccettabile che una struttura così bella e prestigiosa rimanesse chiusa ed allo stato d’abbandono”.

“L’apertura odierna è il frutto della buona politica che, al di là dei punti di convergenza del nostro accordo, è la linea guida che abbiamo sempre avuto e che sta portando ad ottenere questi importanti risultati per la nostra Città. Proseguiamo, quindi, su questa strada ed oggi siamo orgogliosi che finalmente Guidonia Montecelio ed i guidoniani possano godere del loro bellissimo Palasport”, concludono i capigruppo in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle Matteo Castorino e del Partito Democratico Mario Lomuscio.