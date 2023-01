Guidonia, inaugurata la piscina del Palasport

Il Palasport del Bivio di Guidonia, a distanza di 14 anni dalla presunta data di fine lavori, è aperto al pubblico e funzionante. Con il tuffo in acqua del primo bambino di Guidonia Montecelio è stata simpaticamente inaugurata la piscina comunale, a conclusione di un lungo e travagliato iter avviato nel 1996 quando fu ideata e progettata la struttura.

“L’apertura della piscina rappresenta un traguardo importante per la nostra Amministrazione e la nostra comunità – commenta il sindaco Mauro Lombardo -. Il Palasport è una struttura sportiva di grande rilevanza non solo per Guidonia Montecelio e, quindi, non era ulteriormente tollerabile che fosse ancora in parte chiuso. È uno dei nostri impegni assunti in campagna elettorale, che abbiamo onorato grazie all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al raggiungimento di questo obiettivo”.

“Dopo aver assicurato l’utilizzo del campo polivalente del Palasport per questa stagione – aggiunge l’assessore allo Sport, Cristina Rossi – e l’apertura della piscina, il prossimo obiettivo è la pubblicazione di un bando per la gestione dei prossimi anni della struttura. Chi ne otterrà la gestione dovrà assicurare all’impianto un’attività continua negli anni, la massima fruizione da parte di sportivi e di società sportive e un piano d’investimenti che possano migliorarlo nel tempo”.