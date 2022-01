Guidonia, in Consiglio nasce Impegno Comune con Caruso e Roscetti

Arriva con la Befana lo scossone che anima l’incerto scenario politico di Guidonia Montecelio. Claudio Caruso e Loredana Roscetti, infatti, hanno annunciato la nascita del gruppo di Impegno Comune in consiglio comunale. Il convegno sulla ludopatia moderato dall’esponente di FdI Marco Bertucci alla presenza tra gli altri dei maggiorenti del partito locale, è stato il primo passo dell’avvicinamento dei due consiglieri di opposizione al simbolo di Impegno Comune. L’associazione è presente da qualche anno a Guidonia, nata nella galassia politica di Bertucci. Caruso e Roscetti, ex cinque stelle passati in minoranza, formalizzano la loro intesa politica sotto la bandiera di Impegno Comune. “Riteniamo che distinguerci dal gruppo misto in questi ultimi mesi di mandato possa non soltanto essere utile per cercare di costruire un progetto diverso da questo Governo, ma che ci dia anche la libertà di posizionarci per le prossime elezioni con chi che vorrà condividere le nostre proposte. Sicuramente distanti dalla alleanza Pd 5 stelle”. Un distanziamento netto che colloca quindi il gruppo civico lontano dalla neo maggioranza, ma nello stesso tempo anche da uno dei cartelli civici della città, quello di Claudio Zarro. Roscetti era apparsa in una delle foto del progetto di Zarro proprio pochi giorni prima l’appuntamento dell’iniziativa che ha decretato l’adesione dell’eletta all’associazione Impegno Comune di area Bertucci. Un rafforzamento per Bertucci che acquista sempre più peso dentro e fuori Fratelli d’Italia, e in maniera indiretta per il centrodestra alle prese intanto con una partita sulla candidatura a sindaco per niente semplice.

(nella foto Claudio Caruso e Loredana Roscetti durante il convegno sulla ludopatia con Impegno Comune)