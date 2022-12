Guidonia, in arrivo i rifiuti romani. I 5S: “Lombardo pensa alle feste”

E’ sulle barricate il Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio in vista del rischio sempre più concreto di apertura del Tmb, con i camion dell’Ama pronti a venire verso l’impianto accanto all’Inviolata.

“I Cittadini di Guidonia Montecelio devono venire a conoscenza dell’imminente apertura del TMB dalla stampa, non una sola parola dal Sindaco – dichiarano i pentastellati guidoniani – l’Amministrazione Comunale, evidentemente troppo impegnata ad inaugurare feste natalizie sottotono e a ritirare premi per la qualità della raccolta differenziata senza averne alcun merito, non fa sapere alla sua Città che con molta probabilità la prossima settimana cominceranno ad arrivare i camion dell’Ama per scaricare 100 tonnellate di rifiuti al giorno, tanto per iniziare e fare gli auguri ai cittadini”.

“Sembra che a nulla sia valsa la debole difesa d’ufficio di Lombardo – continuano – alle pretese di Gualtieri di salvare la sua città dall’immondizia a scapito della nostra, incuranti del Parco Archeologico, del vincolo della Soprintendenza e delle preoccupanti analisi delle acque sotto la ex discarica. E’ un dato di fatto che Comune di Roma, Regione Lazio ed imprenditori della monnezza non sono riusciti nel loro intento di aprire il TMB, finché il M5S ha opposto una vera e intransigente resistenza stando al governo della Città.”

“Non abbiamo intenzione di arrenderci, il Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio si opporrà in ogni modo possibile ad evitare che la nostra città torni ad essere l’immondezzaio di Roma”- concludono i pentastellati.