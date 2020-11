Guidonia, “illuminiamo il Natale con un regalo solidale”

Pacchi alimentari e luminarie sono al centro del progetto “Illuminiamo il Natale con un regalo solidale” presentato oggi a Guidonia Montecelio. “Si tratta di un progetto di ampio respiro e che coinvolge tre assessorati – spiega il sindaco Michel Barbet – ovvero Sociale, Commercio e Cultura in un’ottica di cooperazione e sostegno alle famiglie in difficoltà ed ai commercianti chiusi nella morsa della crisi dovuta alla pandemia da Covid 19”.

“Un progetto che nasce dall’idea di regalare un momento di benessere alla città – prosegue l’Assessore alla Cultura Elisa Strani – con l’intento di rendere meno buio questo periodo pandemico per i soggetti più colpiti, i commercianti e le persone più disagiate. Utilizziamo fondi comunali e partecipiamo a due bandi regionali per regalare un Natale di speranza alla nostra Città. Una particolare attenzione a tutte le associazioni territoriali che abbiamo voluto coinvolgere

nella stesura del progetto e un aiuto economico alle associazioni bandistiche da sempre attive sul nostro territorio”.

“Aumentano le risorse per l’acquisto dei pacchi alimentari solidali – continua l’Assessore al Sociale Elia Santori – con un ulteriore incremento di 50mila da parte dell’Ente che verranno aggiunti ai 32mila che il nostro Comune aveva messo a disposizione della Croce Rossa in precedenza”.

“La partecipazione del Comune al bando della Regione Lazio Eventi delle Meraviglie – prosegue l’Assessore al Commercio Armando Caponegro – ci permetterà di installare le luminarie e di dare luce a tutti i quartieri di Guidonia Montecelio”.