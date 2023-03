Guidonia, il sindaco: “È lutto cittadino. Siamo di fronte a una tragedia sconvolgente”

“Quanto accaduto nella nostra città rappresenta una tragedia sconvolgente”. È’ sera quando il sindaco Mauro Lombardo manda una nota stampa per parlare alla sua comunità in un giorno segnato dalla tragedia. Due velivoli militari sono caduti e i piloti morti. Lombardo è stato a lungo sul luogo dell’impatto. “L’intera comunità ha assistito attonita al gravissimo incidente aereo che è costato la vita a due piloti che prestavano servizio presso il 60° Stormo. Una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se il velivolo precipitato nel centro abitato di Colle Fiorito non avesse miracolosamente evitato, probabilmente per scelta e abilità del pilota, la collisione con le case. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo. Questa Città ha un rapporto simbiotico con l’Aeronautica. Del resto, la storia di Guidonia Montecelio e quella dell’Arma Azzurra sono legate sin dalle rispettive origini. Domani sarà proclamato il lutto cittadino. Personalmente, e a nome dell’intera cittadinanza, esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie dei due piloti, il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Guidonia Montecelio si unisce al dolore dei loro colleghi e di tutti gli italiani”.