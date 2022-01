Guidonia, il sindaco Barbet ha il covid

“Purtroppo come moltissimi italiani e molti nostri concittadini anche io ho contratto il Covid ed ora sono a casa in isolamento.Fortunatamente sto bene e non ho sintomi particolari”. Ad annunciarlo, ieri, con un post social il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“A Guidonia Montecelio i casi sono in netto aumento, dobbiamo pensare che, nella settimana tra Natale e Capodanno, abbiamo avuto 401 nuovi casi per un totale di 712 contagi.

Come si dice la prudenza non è mai troppa, quindi, invito tutti ad evitare il più possibile gli assembramenti, ad utilizzare le mascherine meglio se FFP2 ed a provvedere a vaccinarsi qualora non sia stato fatto. Io ho effettuato da poco la terza dose e questo mi consente di essere maggiormente protetto anche se sono contagiato.

Continuerò a svolgere da casa la mia attività politico-istituzionale ed ad aggiornarvi su questo. Un caro saluto a tutti i cittadini di Guidonia Montecelio”.