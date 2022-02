Guidonia, il Polo pronto alla scelta del candidato. E si avvicina una nuova lista civica

Il Polo Civico entra nella fase calda per la scelta del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative di Guidonia Montecelio. Domani sera la prima riunione con i rappresentanti delle liste che fanno parte del cartello, inclusi gli ultimi entrati (provenienza centrodestra) Michele Venturiello, Maurizio Lotti, Marco Mercante, Marco Berlettano.

Nel vertice di giovedì sera ci sarà anche la delegazione di una nuova lista civica che è cresciuta e ha poi preso il largo proprio nella giornata di oggi. Il nucleo di partenza è rappresentato da Flora Fusciello e Giorgio La Bianca che avevano già consacrato il loro cammino politico nel nome del civismo. Al loro progetto si sono uniti altri nomi conosciuti negli ambienti della politica e dell’imprenditoria: Pietro Scrocca, Paolo Greggi e Antonio Tiberi. Loro cinque sono i fondatori della nuova lista che avrà entro la settimana anche un nome, ma che intanto si schiera per il “rinnovamento politico” in maniera alternativa allo schema dei partiti.

“Questo è il momento che la politica dei partiti lasci spazio alla politica delle persone: persone di buona volontà e di impegno sul territorio. Il civismo in senso stretto, privo di tessere e bandiere e pieno di idee e di fatti. Per questo, riteniamo che per rilanciare la nostra città occorra un’amministrazione forte, formata da cittadini competenti e preparati, presenti attivamente sul territorio, vicini alla cittadinanza e conoscitori dei comuni problemi quotidiani”. I cinque della nuova lista sottolineano l’intenzione di unire le forze insieme alle altre realtà civiche.

Il dialogo è iniziato da settimane e le interlocuzioni vanno avanti tanto che saranno presenti alla prima riunione del Polo Civico che porterà alla scelta del candidato sindaco.

Una presenza, quella di Fusciello, La Bianca, Greggi, Scrocca e Tiberi che però è ancora aperta a tutte le valutazioni del caso: l’ingresso formale non c’è stato, ma c’è un avvicinamento che dovrà superare la prova del confronto nelle prossime ore.

Il rito di designazione del candidato sindaco del polo civico non dovrebbe durare più di tre riunioni. Da quanto si apprende, anzi, i civici contano di chiudere la discussione nel secondo incontro che sarà quello della votazione interna. Il nome che circola è quello dell’altro fondatore del polo civico, Mauro Lombardo. Ma è la sede plenaria a decidere, considerando i nuovi ingressi e le diverse anime politiche di ogni colore che racchiude la formazione.

“Il fronte civico si allarga – dicono dal Polo – e non può che farci piacere che tante concittadine e tanti concittadini vogliano impegnarsi in prima persona per il futuro di Guidonia Montecelio. Che a mettersi in gioco, poi, siano persone con l’esperienza di Michele Venturiello, Maurizio Lotti, Marco Mercante, Marco Berlettano, e tutti i gruppi di concittadini che rappresentano, è un segnale estremamente importante. La città ha finalmente capito che l’unica prospettiva seria per governare Guidonia Montecelio, riparando i danni del passato e proiettandola verso il futuro, è rappresentata dalle forze civiche. Oggi leggiamo che in questa direzione si stanno determinando anche Pietro Scrocca, Paolo Greggi, Giorgio La Bianca, Antonio Tiberi, Flora Fusciello: invitiamo anche loro ad avvicinarsi alla casa comune che stiamo costruendo. Certamente con i primi, ma speriamo anche con questi ultimi il Nuovo Polo Civico, già da domani, sarà al lavoro per definire un programma comune ed individuare una candidatura di spessore in grado rappresentare, al meglio, tutte le forze civiche in campo”.

Ormai è davvero questione di poco per stabilire la leadership, e il candidato civico non sarà l’unico a uscire.