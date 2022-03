Sono andati via prima della votazione sul candidato sindaco nella riunione di giovedì sera che ha consacrato Mauro Lombardo come leader alle elezioni del Polo Civico. Rottura dell’intesa politica con il gruppo rappresentato da Flora Fusciello, Giorgio La Bianca, Paolo Greggi, Antonio Tiberi e Pietro Scrocca. La lista, che si era avvicinata al progetto, non ha trovato le basi per una unione di intenti.

“Il nostro gruppo ha partecipato, su invito del Polo Civico, alla riunione del 3 marzo per la scelta del candidato sindaco. Non avendo condiviso la linea politica proposta – dicono i cinque esponenti della lista – abbiamo abbandonato la riunione prima della scelta del candidato nella figura di Mauro Lombardo. Facciamo i nostri auguri a Mauro Lombardo e al Polo civico”. La divergenza di vedute non è nata dal nome del candidato, come precisano, ma dalle prospettive del progetto. Per il gruppo era condizione non negoziabile dire no a qualsiasi potenziale futuro accordo con i partiti, una garanzia sulla linea che invece il polo civico non si è sentito di esprimere. Visto il quadro ancora incerto negli schieramenti, e la volontà di apportare il proprio contributo al governo della città, le forze politiche del polo civico non hanno escluso la possibilità di un dialogo con i partiti. Così è scaturita la divisione: i civici quindi si indeboliscono a livello elettorale, tanto più che sembrano esserci state fibrillazioni anche con la lista di Michele Venturiello chissà se attratto dall’ipotesi di un centrodestra unito.