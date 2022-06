Guidonia, il Pd sosterrà Lombardo al ballottaggio

È ufficiale, il Pd appoggerà Mauro Lombardo al ballottaggio per le elezioni amministrative di Guidonia Montecelio. Dopo l’endorsement del presidente del Consiglio della Regione Lazio Marco Vincenzi, il partito ha formalizzato ieri in tarda serata la propria posizione.

Attraverso un comunicato congiunto il segretario regionale del Partito Democratico Bruno Astorre, il segretario provinciale Rocco Maugliani e il Pd di Guidonia Montecelio hanno reso nota la scelta di sostenere il candidato del Nuovo Polo Civico domenica 26 giugno.

“Lo abbiamo deciso insieme al termine della riunione del nostro attivo cittadino – spiegano i vertici dem –. Per pochi decimali di punto l’avvocato Cuccuru che ringraziamo per il coraggioso e appassionato impegno che ne ha contraddistinto la campagna elettorale, ha mancato il ballottaggio. Malgrado la sconfitta elettorale, il Partito Democratico per la prima volta da dieci anni a questa parte è risultato nettamente il primo partito in città. Abbiamo dunque la responsabilità nei confronti del nostro elettorato di dare un’indicazione chiara per il secondo turno. Al di là delle differenze emerse con chiarezza in questa campagna elettorale e che non ci avevano consentito pur provandoci di trovare una piattaforma comune con il Polo Civico, riteniamo che l’impianto programmatico dell’avvocato Lombardo sia meno distante dalle nostre posizioni dell’offerta politica messa in campo dal centrodestra che consideriamo di assoluta retroguardia e ideologicamente non compatibile con le grandi sfide che interesseranno il territorio nei prossimi anni, sfide che hanno bisogno di un’amministrazione comunale che sappia collaborare con la Regione e con città metropolitana senza pregiudizi né preconcetti”.