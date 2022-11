La Palestra di via Anco Marzio è un vero e proprio punto di riferimento nella città di Guidonia Montecelio per quel che riguarda le arti marziali, il suo fiore all’occhiello è l’insegnamento del Judo dedicato ai diversamente abili. Il corso, interamente gratuito, si svolge ogni sabato mattina ed è tenuto dal maestro Roberto Pomponii e dai suoi collaboratori. La palestra ha avviato una collaborazione con la STR del Gruppo Lippiello per promuovere questo progetto all’interno di una giornata dedicata allo sport che si terrà presso l’area delle cave il 17 dicembre.

Il corso



Roberto Pomponii, ex atleta agonista e oggi maestro Csen, insegna il Judo ai disabili da oltre 25 anni ed è impegnato da sempre a Guidonia nella promozione di questo sport nelle scuole con progetti per contrastare il bullismo. Il corso del sabato mattina è trasversale ed è aperto ai ragazzi autistici, ai ragazzi con sindrome di down e a ragazzi affetti da patologie psicomotorie e neurologiche. Il progetto è gestito dallo stesso Pomponii insieme ai suoi tecnici e dallo scorso anno può contare anche su due educatrici.

“Mi sono avvicinato all’insegnamento ai diversamente abili grazie alla sensibilità che mi hanno trasmesso. È un mondo particolare dal quale c’è soltanto da apprendere. È sicuramente più quel che ricevo di quello che riesco a dare”, spiega Pomponii.

Per i genitori degli atleti coinvolti, il corso è considerato ormai irrinunciabile.

“All’inizio è stata dura, ma ora i miglioramenti dei nostri ragazzi sono incredibili. C’è stata una vera e propria evoluzione, soprattutto per quel che riguarda l’autonomia. I ragazzi hanno fatto enormi passi avanti, siamo davvero soddisfatti”, raccontano i genitori dei ragazzi che frequentano il corso.

“Questa disciplina ti regolarizza, ti dà qualcosa che la società non ti dà – continua Pomponii –. In questo caso disciplina, rispetto, educazione e autostima. Anche in questo settore c’è dell’agonismo, rapportato ovviamente alla patologia, al peso e alla cintura. Io ho la responsabilità regionale dello Csen del settore”.

La collaborazione con STR



Nella giornata di sabato erano presenti in palestra per la STR Filippo Lippiello, che è presidente del Cvtr, insieme a Elisabetta Di Maddalena. Il Gruppo Lippiello ha avviato una collaborazione con la Palestra Anco Marzio e il maestro Roberto Pomponii in vista di una giornata dedicata allo sport che si terrà nel complesso delle cave il 17 dicembre. Sarà un modo per far conoscere questa disciplina alla cittadinanza ed evidenziare i benefici di questa attività sportiva.

“Il nostro obiettivo è quello di aprire le cave alla cittadinanza e far cadere inutili e dannosi pregiudizi – ha spiegato Di Maddalena –. Il nostro stabilimento dovrà diventare una vera e propria scatola di vetro in modo da consentire a tutti di poter vedere quelle che sono le nostre attività, a partire dalle associazioni del territorio con le quali vogliamo creare una rete di solidarietà”.

Prosegue in questo modo l’impegno del Gruppo Lippiello a sostegno del territorio di Guidonia e del suo sviluppo anche sotto il punto di vista del sociale.

“È opportuno che anche le imprese siano solidali e si facciano carico di quelle che sono le difficoltà di chi vive il territorio – ha commentato Lippiello –. Noi di STR lo abbiamo da sempre fatto e vogliamo proseguire su questa strada ancora più armonicamente con le associazioni che partecipano ai disagi dei cittadini”.