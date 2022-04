Guidonia, il Comune rinnova convenzione con Fedra per la tutela dell’ambiente

Il Comune di Guidonia ha rinnovato ufficialmente la collaborazione con il nucleo Tutela ambiente dell’associazione Fedra per la vigilanza e i controlli su tutto il territorio cittadino. Il presidente ha firmato la convenzione a Palazzo Guidoni.

Nello specifico l’attività di verifica si concentrerà nei seguenti campi: abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, controllo dei comportamenti non regolamentari per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”; controllo di esposti pervenuti al Comune in materia ambientale anche mediante la predisposizione di relazioni di sopralluoghi e relativi accertamenti per l’erogazione delle sanzioni previste dalle ordinanze del sindaco e dai regolamenti; sopralluoghi ed appostamenti per eventuali comportamenti non regolamentari per il conferimento ed abbandono dei rifiuti; supporto durante lo svolgimento delle “giornate ecologiche”; supporto presso l’isola ecologica comunale per il controllo sulla giusta differenziazione dei rifiuti ed il loro conferimento; controlli eventuali sulla società appaltatrice della raccolta differenziata.