Uffici comunali di Guidonia Montecelio in mano alla tecnologia Nasa. Proprio così. Il Comune per sanificare ha acquistato dieci apparecchi “Beyond”.

“Questi apparecchi, oltre ad essere un presidio medico-chirurgico – spiega il Consigliere Comunale Claudio Cos – utilizzano la tecnologia Activpure derivata da tecnologie spaziali sviluppate dalla Nasa. Verrà così consentita una sanificazione costante ed efficace dell’ambiente, evitando, quindi, che si proceda a sanificare manualmente gli ambienti

comunali”.

“Sin dall’inizio della pandemia da Covid 19 – conclude il Sindaco Michel Barbet – la nostra Amministrazione è stata sempre attenta alla tutela della salute dei dipendenti pubblici e dei cittadini che entrano in contatto con i nostri servizi. La decisione di acquistare questi apparecchi altamente tecnologici va proprio in questa direzione”.