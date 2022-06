Guidonia, il Comune: “Abbassata la Tari”

Il Consiglio Comunale di ieri pomeriggio ha approvato le nuove tariffe TARI, che vedono diminuzioni generalizzate per le famiglie per le imprese. A seconda dei componenti del nucleo familiare e della dimensione dell’abitazione, i vantaggi vanno da alcuni punti fino al 17%.

“Si tratta di un risultato che ci aspettavamo e che va a completare un percorso virtuoso nella gestione dei rifiuti che questa amministrazione ha completamente rivoluzionato, rendendolo più economico, efficiente e sostenibile, anche grazie alla continua ricerca degli evasori. Nonostante la pandemia abbia fatto aumentare il rifiuto “tal quale”, Guidonia Montecelio si è attestata oramai ad un 70% circa di differenziata, che per una grande città come la nostra è un risultato notevole conseguito grazie alla collaborazione dei cittadini. Il nuovo contratto ha portato anche numerosi benefici in termini di puntualità ed efficienza nella raccolta, e ha preservato completamente la città dalla carenza degli impianti, spostando sul gestore della raccolta la ricerca degli stessi e liberando gli uffici comunali”.

“Abbiamo messo a punto un sistema che nei prossimi anni porterà ancora maggiori vantaggi, sia in termini economici che ambientali. Grazie a questo lavoro la raccolta differenziata può arrivare a percentuali impensabili fino a pochi anni fa”- spiegano gli Assessori all’Ambiente Antonio Correnti ed al Bilancio Nicola Sciarra.

“Sin dal primo anno abbiamo iniziato a riformare completamente un settore strategico e dispendioso come quello dei rifiuti, e arrivare a questi risultati dopo cinque anni ci dà la misura del buon lavoro fatto. Ed in un momento come questo riuscire a supportare ulteriormente le famiglie è veramente una soddisfazione”- ha concluso il Sindaco Michel Barbet.