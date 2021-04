Guidonia, il caso Ipercoop finisce in Regione

Ci sarà un’audizione in Regione, convocata da Eleonora Mattia presidente della commissione Lavoro del Lazio, per affrontare il caso di Guidonia Montecelio. I lavoratori di Ipercoop questa mattina hanno organizzato un presidio di protesta con i sindacati per affermare la contrarietà al passaggio del punto vendita nel Centro commerciale Tiburtino alla società che ha il marchio Conad. Nessuna certezza sulle future garanzie e una trattativa che è stata portata avanti senza coinvolgere i sindacati e quindi i lavoratori.

Più di sessanta dipendenti che si trovano sull’orlo di un cambiamento senza sicurezze. “Vogliamo un incontro con Coop, non ci rassegniamo”, ha ribadito a più riprese Alessandra Pelliccia segretaria generale di Filcams Lazio sul posto insieme alle altre sigle sindacali. Il sindaco Michel Barbet e il deputato cinque stelle Sebastiano Cubeddu hanno assicurato pieno sostegno alla battaglia dei lavoratori, pronti a chiedere un incontro con la società.

Intanto anche il Pd si muove. La presidente di commissione regionale Eleonora Mattia, dopo aver sentito alcune lavoratrici, convocherà in audizione i vertici aziendali Coop, i dipendenti, il sindaco Michel Barbet, le parti sindacali e l’assessore regionale Di Berardino. “Oggi i lavoratori della Coop erano in agitazione per difendere i loro diritti e il loro lavoro. Noi eravamo e siamo accanto a loro – dicono dal Pd di Guidonia Montecelio – era presente una nostra delegazione con i consiglieri Guglielmo e Lomuscio. Ringraziamo la regione Lazio e la presidente della commissione Eleonora Mattia che nei prossimi giorni convocherà in audizione la direzione della Coop e i rappresentanti dell’amministrazione ai quali chiediamo di sostenere con forza le ragioni dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Il video della diretta dal presidio dei lavoratori