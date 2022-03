Guidonia, il 20 marzo il Polo Civico apre la campagna

Grande convention di apertura della campagna elettorale il 20 marzo all’aperto nella ex pinetina di Guidonia Montecelio. Il Polo Civico che ha deciso ieri il candidato sindaco nel nome di Mauro Lombardo fissa la data di apertura della corsa verso le urne.

“Il conto alla rovescia che porterà alla fine di questa disastrosa amministrazione, fortunatamente, è già iniziato e si avvicina per la città un appuntamento cruciale con il suo futuro. In vista delle imminenti elezioni, i nostri concittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione che dovrà governare Guidonia Montecelio per i prossimi cinque anni. Un’amministrazione che sarà bene sia sufficientemente attrezzata per vincere le difficili sfide dell’efficienza di governo e dello sviluppo del territorio ma, anche, per cogliere le importanti opportunità che si profilano all’orizzonte. Le donne e gli uomini che hanno animato il Nuovo Polo Civico – dice il portavoce Erik D’Alisa – dopo un grande lavoro di coordinamento e sintesi durato mesi, hanno messo a punto i principi generali del programma elettorale e hanno già selezionato una parte della futura squadra di governo attingendo alle tante professionalità e competenze maturate nella nostra città”.

“Nell’ambito di questa rinnovata classe dirigente e dopo il vaglio di diverse ottime personalità avvenuto in una grande assemblea di tutte le Liste coinvolte, si è deciso di proporre alla carica di sindaco l’avvocato Mauro Lombardo, figura di lunga esperienza professionale, amministrativa e politica, da tempo protagonista del nostro progetto civico. Siamo certi che la candidatura di uno dei nostri migliori uomini possa unire ulteriori forze politiche che condividano con noi il giudizio negativo sull’amministrazione uscente e un programma credibile di rilancio e sviluppo di Guidonia Montecelio. Diamo appuntamento a tutti per la presentazione ufficiale del candidato Sindaco Mauro Lombardo che avrà luogo durante la prima Convention del Nuovo Polo Civico domenica 20 marzo dalle ore 10.30 nello spazio antistante l’entrata dell’Aeroporto di Guidonia che, prima dell’avvento del Sindaco Barbet, chiamavamo Pinetina di Guidonia”.