Si dimettono i tre consiglieri civici per fare entrare volti giovani delle liste Guidonia Domani e Biplano: il primo passo verso la costituente di Officina del programma, la nuova casa che nasce dall’esperienza del Polo ma se ne distacca per trovare una veste rinnovata e inclusiva nell’alleanza civica. Mauro De Santis, Mario Valeri e Mario Proietti parteciperanno al prossimo consiglio di Guidonia Montecelio quando annunceranno il passo indietro per impegnarsi a tempo pieno nella “costruzione dell’alternativa” a una amministrazione che bocciano su tutti i fronti.

Al loro posto in assise entreranno per Guidonia Domani Alessandra Ferri e Luca Bufalieri, con il simbolo del Biplano Tommaso Carnevali, tutti alla prima esperienza amministrativa e nati civici, se così si può dire. Saranno sul fronte dell’opposizione ai cinque stelle e come spiega Mario Proietti andranno in consiglio come rappresentanti delle proprie liste. Il Polo civico insomma non sarà più in assise come entità perché lascia spazio alla costruzione della nuova alleanza sotto la spinta del tavolo permanente per il programma.

Una vita nuova per i civici che oggi si presentano alla città con i manifesti e sei simboli: i “pilastri” cioè Guidonia Domani che è la formazione di Aldo Cerroni, il Biplano appunto guidato da Luca Lucangeli e il cui riferimento politico è Mauro Lombardo, Guidonia civica di Flora Fusciello che i rumors nei mesi avevano dato in uscita e che invece è ancora presente, e le nuove arrivate l’Onda di D’Alisa Gagnoni e Giovane Guidonia la versione locale di Azione di Calenda. Altro simbolo, il sesto, è quello di una Nuova Storia, tale e quale alla lista civica di Tivoli con cui c’è un dialogo, è la formazione che raccoglie il testimone della lista di fuoriusciti del Pd nel 2017 oggi guidata da Michela Pauselli, o almeno è l’unico nome per ora trapelato. E il progetto è in costruzione, secondo le indiscrezioni emerse l’alleanza civica dovrebbe arrivare a nove liste.

Mauro De Santis: “Ora staremo ancora di più nel territorio”

Rompe il ghiaccio Mauro De Santis per dire che i tre consiglieri lasciano i banchi dell’Aula di Guidonia. “Dobbiamo lavorare a un’alternativa seria, questo anno che è rimasto consentirà a tre giovani validi di fare esperienza di opposizione in amministrazione. È la decisione di chi ha a cuore la città, la dimostrazione che non siamo attaccati alla poltrona”.

Mario Proietti: “Ci impegniamo su Officina del programma”

Il consigliere del Biplano ricorda i fallimenti dell’amministrazione cinque stelle ma punta sulla prospettiva che, pare di capire, è tutta nel tavolo che si chiama Officina del programma. “Abbiamo alle spalle un gruppo che lavora da quattro anni, noi abbiamo provato a fare opposizione costruttiva ma non siamo mai stati ascoltati”.

Mario Valeri il grande politico che lascia dopo 30 anni in prima linea

Lo fanno parlare per ultimo Mario Valeri, consigliere comunale di Guidonia Domani che lascia insieme ai colleghi e annuncia che non si ricandiderà. Dopo trent’anni in prima linea e una carriera politica sempre e solo “a contatto con i cittadini”, Valeri ha la voce rotta dall’emozione.

“Ci mettiamo a disposizione per dare una mano mentre i nuovi consiglieri porteranno avanti la nuova posizione. L’impegno politico è il contatto continuo con la gente, noi vogliamo costruire una grande alleanza civica svincolata dalle logiche dei partiti. Ai cittadini di Guidonia Montecelio diciamo governate voi la città”.