Guidonia, i renziani bocciano l’alleanza 5S-Pd

I renziani di Guidonia Montecelio bocciano non solo il governo cinque stelle ma anche la nascente alleanza con il Pd. Inutile dire che in questa metà di luglio la politica sia diventata rovente grazie al botta e risposta di missive tra il sindaco Michel Barbet e il segretario provinciale del Pd Rocco Maugliani che hanno di fatto, tra un’apertura e l’altra, sancito l’alleanza locale tra le due forze politiche in vista delle amministrative del 2022. Un accordo che prenderà piede da subito con un patto di fine mandato che porterà, questo è il senso, i democratici in Giunta. Ma Barbet, nella sua lettera per il futuro di Guidonia, si è appellato anche alle civiche e alle forze politiche che vogliono arginare la possibile avanzata della destra e dei “vecchi personaggi”. Di sicuro non ci sarà Italia Viva, il partito di Renzi che in città è rappresentato da Assunta Antonini e Salvatore Di Matteo, dice subito che siamo al fallimento dei cinque stelle.

“Il bilancio di questi anni non è positivo, l’elenco di promesse fatte e poi non realizzate sarebbe lungo e lasciamo questo esercizio ai tanti cittadini che hanno vissuto sulla propria pelle tutte queste mancanze anzi di prospettive nuove non realizzate. In questi giorni il Sindaco di Guidonia Montecelio, con una lettera aperta, ha pensato bene di appellarsi a tutte quelle forze politiche che vogliano, assieme ai 5 stelle, proseguire sulla via da loro tracciata. Una lettera appello che ha il sapore di un fallimento, una lettera che sembra ispirata da qualcuno che bazzica tra via Cristoforo Colombo e Corso del Rinascimento.

Noi di Italia Viva cogliamo questa iniziativa politica come una resa alla realtà. Una realtà che ci racconta la totale inerzia dell’amministrazione sui tanti temi cari ai cittadini del nostro comune. Non ci appelleremo alle forze politiche invitate da questa lettera, bensì ci appelliamo ai cittadini. Ricordatevi bene di questi anni di governo 5 Stelle. Ricordatevi di chi si rende disponibile a continuare questa esperienza sotto una nuova veste. Siamo convinti che solo un cambiamento significativo possa ridare una prospettiva a questo nostro territorio, un cambiamento che non passi per il Movimento 5 Stelle e i loro sodali. Chiediamo infine un gesto di serietà verso Guidonia Montecelio, le dimissioni del Sindaco in tempi rapidi per portare la città già a ottobre alle elezioni anticipate”.