I mini sindaci di quartiere supporteranno il sindaco di Guidonia Montecelio in tre materie chiave per i territori, sicurezza, decoro e servizi. Continua a far parlare la proposta del candidato progressista Alberto Cuccuru, dopo essere stata diffusa in questi giorni anche sui social e con un video. L’obiettivo, come ha spiegato l’aspirante primo cittadino, è di colmare il vuoto lasciato dalle circoscrizioni in una città complessa come Guidonia Montecelio, divisa a livello territoriale in zone con esigenze e criticità molto diverse. Si tratta di “un’ottima idea” per il partito democratico che parla per voce del segretario provinciale Rocco Maugliani e spiega come prenderà vita la proposta in caso di elezione di Cuccuru. “Il partito democratico sostiene con forza la proposta del nostro candidato sindaco Alberto Cuccuru di creare un mini-sindaco per ogni quartiere. Si tratta di una proposta facile da realizzare , assolutamente compatibile con i poteri del sindaco e senza nessun costo aggiuntivo per il comune, visto che le persone nominate non percepiranno compensi. Si tratta di indire delle consultazioni popolari per consentire ai cittadini di ogni quartiere di scegliere i propri rappresentanti ai quali il sindaco assegnerà la delega , tramite decreto sindacale , a coadiuvare la giunta nella gestione sul territorio di materie come la sicurezza, il decoro e i servizi. Se vogliamo recuperare il rapporto fra il comune e i territori, visto che per legge non si possono istituire circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore ao 100mila abitanti, questo è un modo intelligente e rapido per farlo e credo sia giusto farlo subito nei primi 100 giorni della prossima amministrazione”.