I giovani del Partito Democratico scelgono di impegnarsi direttamente nelle prossime elezioni amministrative di Guidonia Montecelio, candidando al consiglio comunale Kevin Bernardini nella lista del Pd. Il gruppo guidato in città da Marco Fioravanti rimarca il forte impegno in supporto al candidato sindaco Alberto Cuccuru e per farlo schierano il meglio della classe dirigente giovanile, Kevin Bernardini che è segretario provinciale degli under Pd.

“Le elezioni amministrative sono ormai alle porte. Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto in questi ultimi mesi dal nostro Partito e dall’intera amministrazione comunale. C’è ancora molto da fare, ma la strada intrapresa ci fa ben sperare. Ora è importante proseguire, guardare al futuro e con tale prospettiva ci mettiamo a disposizione fornendo il massimo supporto al nostro candidato Sindaco Alberto Cuccuru. Stiamo costruendo delle proposte che possano dare alla nostra Guidonia Montecelio il lustro che merita. Abbiamo tutta l’intenzione di partecipare a queste comunali come protagonisti, attraverso anche delle candidature di peso, come quella del nostro Segretario Provinciale Kevin Bernardini e accanto a lui giovani capaci, con la volontà di offrire rinnovamento all’interno della classe dirigente. Vogliamo una città più viva e al tempo stesso più sicura, è importante che i cittadini tornino a poter vedere Guidonia Montecelio come un’opportunità, un centro nel quale poter investire e credere. Desideriamo una città verde, che rimetta in moto il mondo del lavoro e della cultura: una città a misura di giovani. È il momento che emergano le potenzialità di questa città. Per poterlo fare è necessario il contributo di tutti. Un nostro obiettivo è proprio quello di poter far riavvicinare i cittadini alle istituzioni, troppo spesso distanti tra loro. Pertanto, ci troverete sempre lì, tra di voi, nelle piazze, per confrontarci ed elaborare progetti concreti e credibili. È il momento di guardare tutti verso la stessa direzione: direzione futuro”.