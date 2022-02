Guidonia, Gioventù Nazionale ospita Riccardo Luciani e il suo “Ventimiglia”

Sarà Riccardo Luciani, politico tiburtino (tra i suoi incarichi anche quello di assessore alla Cultura), storico e scrittore, l’ospite di Gioventù Nazionale Guidonia Montecelio alla presentazione dell’ultimo libro dell’autore, “Ventimiglia”, spaccato generazionale che descrive Tivoli e le sue comunità a cavallo tra gli anni Novanta e il Duemila, tra musica, politica, memoria e sguardi verso il futuro. “Un incontro – commentano dal partito – che conferma come la cultura sia al centro della proposta politica di Fratelli d’Italia”.

Luciani è al suo secondo libro dopo “Il Boia di Stalin, La vita di Lavrentij Berija”. Ad aprire l’evento, in programma giovedì 24 febbraio alle ore 18 presso l’Enoteca Lanciani, ci saranno i saluti di Jacopo Caldarelli, responsabile Gioventù Nazionale Guidonia Montecelio, mentre la presentazione sarà moderata dal militante Riccardo Salemi.

“L’incontro – commentano da FdI – segue la positiva scia di quello di soltanto una settimana fa, quando nella stessa sede e sempre con l’organizzazione di Fratelli d’Italia GN è stato presentato il libro “I Ragazzi del Ciclostile”. Cultura al centro delle politiche”.

“E non può essere altrimenti – confermano Adalberto Bertucci e Giulia Turturo, candidati in ticket in vista delle prossime amministrative guidoniane – visto l’impegno dei nostri ragazzi e di tutti i nostri militanti nello studio, come lavoro e come passione. Questi incontri valgono molto di più di un comizio, o di una manifestazione meramente elettorale, perché mettono al centro una serie di conoscenze che devono e dovranno essere sempre più alla base di ogni buon cittadino e di ogni buon politico”.