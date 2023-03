Guidonia, giornate di prevenzione oncologica

Fino a venerdì 24, l’Asl Roma 5 ha organizzato un appuntamento con la prevenzione oncologica. In largo Maurizio Simone, vicino all’ingresso dell’aeroporto di Guidonia, è posizionato l’ambulatorio mobile per effettuare: Pap-test/Hpv-test per le donne dai 25 ai 64 anni; esecuzione di mammografia: per le donne dai 50 ai 74 anni; consegna di kit per screening del Colon Retto: uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

Il servizio è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel territorio dell’Asl Roma 5 che hanno ricevuto la lettera di invito da parte dell’Azienda Sanitaria.

Per informazioni e prenotazioni: chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 il numero verde 800 894 549; scrivere all’indirizzo email screening.oncologici@aslroma5.it.

Per ulteriori informazioni: https://fb.me/e/XYyhoGGm