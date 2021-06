Niente libri dei sogni ma solo una città normale. È questo il traguardo a cui puntare, lo ha detto Mario Proietti il biplanista dei civici durante la conferenza stampa di ieri in cui i tre consiglieri di opposizione hanno annunciato le dimissioni per fare largo ai giovani. Una affermazione non nuova almeno nel lessico politico degli ultimi anni, ma che certo fa riflettere. Possibile che a Guidonia Montecelio sognare sia impossibile? Cioè avere una visione, pensare in grande ma con gli strumenti che si hanno, cercare una strada per innovarsi partendo dalla propria identità. A quanto pare non c’è spazio per questo, e certo la fotografia delle condizioni in cui versa la città amministrata dai cinque stelle fa sembrare l’ordinario un vero miraggio. I giardini pubblici nel centro di Guidonia tra erba alta e sporcizia sono una giungla.