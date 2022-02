Guidonia, furti bussolotti beneficenza dai negozi: le telecamere incastrano 44enne

Si presentava al bancone dei negozi come un normale cliente ma poi, approfittando di momenti di distrazione, arraffava i salvadanai-bussolotti di beneficenza destinate alle cure di un bimbo e, a volte, anche i soldi dalle casse. E’ stato incastrato dalle telecamere il ladro seriale dopo serrate indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli.

Il 23 febbraio scorso gli investigatori hanno eseguito un decreto di perquisizione disposta dalla procura di Tivoli nei confronti di un pluripregiudicato di anni 44.

Tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio l’uomo era stato indagato per una serie di furti con destrezza, consumati presso numerose attività commerciali che avevano aderito a un’iniziativa benefica tesa a una raccolta fondi destinata alle cure di un bimbo di poco più di due anni affetto da una grave malattia oncologica.

Le attività di perquisizione hanno consentito il sequestro di capi di abbigliamento indossati in occasione dei furti che, unito agli accertamenti biometrici rilevati, hanno inequivocabilmente consentito l’identificazione del pregiudicato.