Attività della domenica in barba alle leggi. I controlli congiunti dei carabinieri forestali di Guidonia e Ciciliano hanno portato ieri a tre denunce. Nella rete è finito un 57enne italiano che nella zona di Castell’Arcione aveva acceso un rogo di scarti vari. Dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti. Tutti materiali che, sotto l’effetto del fuoco, diventano pericolosi. Nella casta di circa due metri cubi di volume c’erano barattoli, bottiglie, cavi, plastiche, tessuti sintetici e pezzi di formica.

Poco prima, in località Canneti, nel territorio di Tivoli, erano stati denunciato due uomini, di 55 e 54 anni, entrambi romeni, per essersi messi a pescare senza avere la licenza.