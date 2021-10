Guidonia, Francesco Di Giulio presenta il suo ultimo libro

L’autore emergente Francesco Di Giulio presenterà domani a Guidonia il suo ultimo libro Tutta colpa di un uomo brizzolato, uscito per i tipi di Scatole Parlanti la scorsa estate. Lo scrittore di Mentana ha esplorato in questo romanzo il genere contemporaneo, ispirandosi ad alcuni esponenti della beat generation come John Fante e Charles Bukowski.

L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle ore 18.00, presso Villa 26 Academy in via Raffaello Sanzio 26 a Pichini. L’evento culturale avrà il sostegno delle 6 liste civiche della coalizione Uniti in Comune che fa riferimento al consigliere comunale di Guidonia Claudio Zarro.