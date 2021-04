Guidonia, Forza Italia: “Siamo per la sfiducia a Barbet”

“Giusta la mozione di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale”, a dirlo Maurizio Massini coordinatore di Forza Italia a Guidonia Montecelio. Nonostante gli azzurri non siano rappresentati in assise, la formazione è molto attiva e decisa a determinare la svolta per la terza città del Lazio. Così mentre proprio grazie all’ingegnere forzista si è rianimato il dibattito interno al centrodestra in vista della costruzione di una coalizione “per il fare”, intanto il partito presidia l’attualità stretta che coinvolge il Comune.

Nemmeno a dirlo a generare fibrillazione è il caso assunzioni che in Regione ha portato alle dimissioni di Mauro Buschini dalla presidenza del consiglio, e a Guidonia sta causando una pressione da parte della minoranza per mettere Barbet alle strette. Il sindaco, come ha ricordato il Pd cittadino che chiede le dimissioni di Barbet, non ha ascoltato le richieste dell’opposizione che aveva indicato il concorso autonomo dell’ente come strada da praticare per le nuove assunzioni. Invece Barbet ha attinto dalla graduatoria degli idonei del concorso di Allumiere, passo che ha portato dentro nomi noti della politica.

“La situazione attuale concernente il caso “Consorspoli” che ha travolto la nostra città non può che essere valutata come l’ennesimo fallimento dell’attuale amministrazione grillina guidata da Michel Barbet – dice Forza Italia – Un caso quello di “concorsopoli” che sembrerebbe aver favorito per meriti politici e non concorsuali esponenti di spicco di diversi partiti al governo della regione Lazio. Forza Italia Guidonia Montecelio si allinea con l’opposizione consiliare nel chiedere le dimissioni di Barbet”.